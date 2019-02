Salman khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। वहीं सलमान खान चैरिटी करने के लिए भी काफी मशहूर हैं। ऐसे में उन्हें बड़ा दिलवाला कहकर भी पुकारा जाता है। हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान अपनी चैरिटी को लेकर कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो साल 2014 का है जिसमें सलमान खान कहते हैं कि चैरिटी करने के बहुत सारे कारण होते हैं।

सलमान यहां अपने कारणों में काफी सारी बातें करते दिखाई देते हैं। इस वीडियो में सलमान खान कहते हैं- ‘बहुत सारे कारण होते हैं, एक तो आपको असल में दिल से लगता है कि आप इस अच्छे काम को करना चाहते हैं। दूसरा, अपने गिल्ट को छुपाने के लिए -कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो रफा-दफा करो।… और तीसरा ‘डर’। डर जैसे कुछ भी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो…। आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा।’ सलमान वीडियो में आगे कहते हैं- ‘एक शो ऑफ के लिए भी होता है। एक इमेज चेंज करने के लिए होता है। मैं नहीं जानत कि मैं ये किसलिए कर रहा हूं। कभी दिखाने के लिए भी कर लेता हूं। कभी सच में भी कर लेता हूं। इमेज चेंज करने के लिए भी।’ यहां देखें वीडियो:-

Journalist : Who do you do charity?

Ridiculous answer by Bhai's driver : pic.twitter.com/cLNQYQ4Sli

