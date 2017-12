‘लवरात्री’ के जरिए अपने जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च कर रहे हैं सलमान खान, देखें तस्वीर

सलमान खान अपने जीजा और अर्पिता खान शर्मा के पति आयुष शर्मा को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार हैं। इसकी घोषणा हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से की है। अपने प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले भाईजान लवरात्री नाम की फिल्म बना रहे हैं। जिसमें लीड रोल आयुष निभाएंगे। फिल्म को अभिराज मिनावाला डायरेक्ट करेंगे। जो इससे पहले अली अब्बास जफर को असिस्ट किया करते थे। खान की मीनावाला से मुलाकात सुल्तान की शूटिंग के दौरान हुई थी।

सलमान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा- सलमान खान फिल्म्स के पांचवे प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए काफी खुश हूं। लवरात्री के जरिए आयुष शर्मा को प्रस्तुत कर रहा हूं। फिल्म को अभिराज मीनावाला डायरेक्ट करेंगे। बाकी की जानकारी जल्द दूंगा। अगले साल फरवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी और यह 2018 में रिलीज हो सकती है। आयुष के डेब्यू की बात करें तो वे पिछले तीन सालों से अपनी नई पारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक्शन और डांस की ट्रेनिंग ली है।

Feeling very happy to announce @SKFilmsOfficial productions ka 5th venture #Loveratri introducing @aaysharma directed by Abhiraj Minawala. More details soon

Here comes the BIG ANNOUNCEMENT… Salman Khan introduces Aayush Sharma in Salman Khan Films' fifth venture, titled #Loveratri… Directed by Abhiraj Minawala… Casting of female lead underway… Here’s the official announcement: pic.twitter.com/sqwsTbQ7pd

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 14, 2017