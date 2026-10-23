बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने पैपराजी की तरफ से एक्ट्रेसेज की आपत्तिजनक एंगल से तस्वीरें खींचने के चलन पर एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है। अभिनेता ने इससे पहले बिग बॉस 20 के एक एपिसोड में इस मुद्दे को उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

अब गुरुवार को मुंबई में हुए IIFA अवॉर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान ने पैपराजी को अपने काम को सुधारने की नसीहत दी और फीमेल एक्ट्रेसेज की गरिमा को ध्यान में रखने की बात को दोहराया है।

कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा के अलावा भारी मात्रा में सिक्योरिटी के साथ सलमान खान इस इवेंट में पहुंचे। यह कदम रविवार को टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी के एक मामले के बाद उठाया गया था।

Salman Khan is once again threatening the paparazzi over taking pictures of actresses from behind.



But the irony here is hard to miss.



This is the same Salman Khan who, after shooting for Sultan, said he felt like a “raped woman” to describe his exhaustion.



This is also the… pic.twitter.com/ZBjU6mOtEt — Brutal Truth (@sarkarstix) October 22, 2026

रेड कार्पेट पर जब पैपराजी उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, तब सलमान ने उन्हें पीछे से तस्वीरें न लेने की हिदायत देते हुए कहा, ‘पीछे का याद रखना। इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो सब लोग।’ उनके इस बयान को कलाकारों की प्राइवेसी और इज्जत से जोड़कर देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें- निर्देशक को खाना परोसने से किया इनकार तो लीड हीरोइन से हटाकर कैमियो में किया शिफ्ट, अभिनेत्री का छलका दर्द

सलमान के इस वीडियो के अलावा इस इवेंट के और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां सलमान खान अपने नन्हें फैंस से प्यार से मिलते नजर आ रहे हैं। एक छोटी बच्ची के साथ उनका वीडियो काफी प्यारा है। सलमान उनके लिए खास इंतजार करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं।

Bhaisabbb Salman Khan Ka Physique Dekho 😭😭🔥🔥💥 at this point Bro never ignore his lil fans 🫡 pic.twitter.com/2tp7K73k2k — Rizwan Khan (@imrizwankhan786) October 22, 2026

सलमान खान ने पिछले हफ्ते जियोहॉटस्टार पर ‘कॉफी विद करण 9’ के प्रीमियर एपिसोड में भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि पीआर का चलन बढ़ने के बाद सेलेब्रिटीज की झलक दिखाने के लिए भी पैसे दिए जाने लगे हैं, जबकि कई लोग इस तरह की तस्वीरें खिंचवाना नहीं चाहते। सलमान के मुताबिक, तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ एंगल गलत होते हैं।

यह भी पढ़ें- Akka Trailer: औरतों की सल्तनत और बदले की कहानी, नेटफ्लिक्स सीरीज में कीर्ति-राधिका का दमदार अंदाज

उन्होंने फोन कैमरे के चलन पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके आने से उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। अभिनेता ने यह भी बताया कि पहले तस्वीरों के साथ इस्तेमाल होने वाला ‘गेस हू’ का चलन उन्हें हमेशा परेशान करता था।