बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ से कमबैक करने जा रही हैं। प्रियंका इन दिनों अमेरिकी शो ‘क्वाटिंको’ की शूटिंग के लिए विदेश में हैं। ‘भारत’ के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम फाइनल होने के बाद सलमान खान ने एक ट्वीट करते हुए उनको ताना मारा था। सलमान खान के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बेहद मजेदार जवाब दिया। प्रियंका चोपड़ा को आखिरी बार प्रकाश झा की फिल्म ‘जय गंगाजल’ में देखा गया था।

सलमान खान ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, हैशटैग ‘भारत’, घर में आपका स्वागत है, जल्द ही मिलते हैं। हालांकि, हमारी फिल्म हिंदी है। सलमान खान ने अपने ट्वीट में प्रियंका चोपड़ा को टैग करने के साथ अतुल अग्निहोत्री और अली अब्बास जफर को भी टैग किया। इसके साथ ही सलमान खान ने फिल्म की रिलीज डेट को भी ट्वीट में बताया है। सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। सलमान खान के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा – यूपी बरेली की पली-बढ़ी हूं जनाब। देशी गर्ल हमेशा से हूं। मैं फिल्म भारत का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। सेट पर सभी से मिलते हैं।

UP Bareilly की पली बड़ी हूँ जनाब…. #DesiGirl forever.

Very happy to be a part of #Bharat and see all of u on set!!@beingsalmankhan @atulreellife @aliabbaszafar #Eid2019 https://t.co/pH5Iz7yy1Q

— PRIYANKA (@priyankachopra) April 18, 2018