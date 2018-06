सलमान खान ने बचपन में दोस्त से लिया था 2011 रुपये का कर्ज, ऐसे चुकाया कि रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने के बाद भी सलमान खान अभी भी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। सलमान खान ने टीएनजर में अपने चाइल्डहुड फ्रेंड इकबाल से 2011 रुपए का कर्ज लिया था। जो बचपन में सलमान खान का बैंक हुआ करते थे। सालों गुजर जाने के बाद भी सलमान खान इस बात को नहीं भूले और उन्होंने अपने दोस्त से लिए पैसे कुछ इस तरह से अदा किए हैं कि जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल 2011 रुपए का कर्ज अदा करने के लिए सलमान खान ने इकबाल के बेटे जहीर को बॉलीवुड में लॉन्च कराने का जिम्मा ले लिया है। इस बात का खुलासा सलमान खान ने खुद एक ट्वीट के जरिए किया है।

फोटो में इकबाल बेटे को लेकर मीडिया पर छप रही खबरों को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इकबाल ने सलमान खान से 2011 रुपए के लिए कोई ब्याज भी नहीं लिया था। सलमान खान ने ट्वीट में लिखा, यह मेरा बचपन का दोस्त इकबाल है, बचपन में यह मेरा बैंक हुआ करता था। मैंने इससे 2011 रुपए का कर्ज लिया था। भगवान का शुक्रगुजार हूं कि इसने कोई भी ब्याज नहीं लिया था। बेटे को लॉन्च कर रहा हूं तो बाप को पोस्ट तो कर सकता हूं न, मुझे इस तस्वीर से प्यार है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सलमान खान किसी न्यूकमर्स को बॉलीवुड में डेब्यू कराने जा रहे हैं इसके पहले भी वह सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी को साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म हीरो से लॉन्च कर चुके हैं।

N this is my childhood frnd Iqbal, as a teen he was my bank, I still owe him 2011rs . thnk God he did not take interest bete ko launch Kar raha hoon toh baap ka post toh karsakta hoon na. Lv the pic. pic.twitter.com/FMSXNKmaME

How these kids grow up so soon… ALWAYS keep giving your best #ZAHERO no matter what. Stand tall and always bend backwards for those u love and those who love u, Yeh yaad rakhna that the most important thing in life is Respect and Loyalty. @iamzahero pic.twitter.com/xmn3RXklRk

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 31, 2018