बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के फैंस के लिए ईद तब तक अधूरी है, जब तक उनकी कोई फिल्म सिनेमाघरों में न देख लें या फिर अभिनेता मुंबई में अपने घर की बालकनी पर आकर लोगों को बधाई न दें। हालांकि, इस बार उनकी कोई मूवी तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी परंपरा नहीं तोड़ी। भाईजान ने हर साल की तरह बांद्रा स्थित अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर आकर फैंस को ईद की बधाई दी। इस बार लोगों के लिए यह ईद और भी खास बन गई, क्योंकि इस बार उनके साथ पिता सलीम खान भी नजर आए, जो हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं।

दरअसल, लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। बताया गया कि उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। कुछ दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और घर आने के बाद ईद के मौके पर गैलेक्सी की बालकनी में आना उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। इस दौरान वह व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। सलमान खान और सलीम खान ने अपने घर की बुलेटप्रूफ बालकनी से फैंस को देखकर हाथ हिलाया। इसके बाद धीरे-धीरे खान परिवार के लगभग सभी सदस्य वहां नजर आए।

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सलमान खान ने आभार किया व्यक्त

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया और अपने पिता के लिए प्रार्थना और आशीर्वाद देने के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। अभिनेता ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “ईद मुबारक, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, पापा घर वापस आ गए हैं, धन्यवाद।” सलमान के इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के लोगों ने भी रिएक्ट किया। फराह खान ने लिखा कि यह अभी तक की बेस्ट खबर है।

बता दें कि सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर वायरल होने के बाद से ही लोग उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे। हालांकि, डॉक्टरों ने मीडिया को उनकी सेहत के बारे में अपडेट भी दिया था। अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन बाद, डॉक्टरों ने बताया था कि राइटर का ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसका इलाज कर लिया गया और एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अब फैंस उन्हें ठीक होता देख खुश हो गए हैं।

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‘धुरंधर 2’ में दिखाई गई दाऊद इब्राहिम की उसकी असल जिंदगी से पूरी तरह अलग है। फिल्म में उसे एक स्टाइलिश और ताकतवर डॉन के बजाय कमजोर और बेबस इंसान के रूप में दिखाया गया है। इससे पहले बॉलीवुड फिल्मों में उसे पावरफुल और रौबदार दिखाया जाता रहा है। इस खबर को विस्तार से यहां पढ़ें।