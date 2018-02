बहुचर्चित फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के प्रमोशन के दौरान जातिगत टिप्पणी के केस में राजस्थान हाई कोर्ट से अभिनेता सलमान खान को राहत मिल गई है। एएनआई के अनुसार, सोमवार को इस केस की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले की आगे की जांच पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई 27 फरवरी को होगी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान की गई आपत्तिजक टिप्पणी के मामले में सलमान खान, कैटरीना कैफ व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इन दोनों कलाकारों के अलावा फिल्म से जुड़े अन्य लोगों और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था।

आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में सलमान खान अपनी टीम के साथ फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक टीवी शो पर पहुंचे थे। इस शो में सलमान ने डांस किया था जिसके बाद उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल की तुलना भंगी शब्द से कर दी थी। यह बात वाल्मिकी समुदाय को खटक गई क्योंकि इस समुदाय के अंदर कई उपजातियां आती हैं जिनमें से एक भंगी भी है। सलमान के इस बयान को लेकर वाल्मिकी समुदाय भड़क गया था और उन्होंने देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन किया था।

#Rajasthan High Court stays further investigation in the matter where a case was lodged against actor Salman Khan for allegedly making casteist remarks during an interview.

