बॉलीवुड के दबंग खान हाल ही में एक सवाल से परेशान दिखाई दिए। सलमान खान से एक पत्रकार ने बॉलीवुड के सीनियर एक्टर होने के चलते तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर विवाद में राय मांगी थी। सलमान ने इस पूरे मामले में कोई जानकारी न होने का हवाला देते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि तनुश्री ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तनुश्री के इस बयान को बॉलीवुड में ‘मी टू मूवमेंट’ की शुरुआत माना जा रहा है। तनुश्री के इस बयान के बाद अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा जैसे कई सितारों ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहीं न कहीं तनुश्री को समर्थन देने की कोशिश की है लेकिन सलमान खान से जब इस मामले में सवाल किया गया तो वे थोड़े उखड़े हुए नज़र आए।

सलमान ने पत्रकार से कहा, ‘मैं इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता माय डियर। सबसे पहले मुझे इस पूरे मामले को समझने और जानने दीजिए कि हो क्या रहा है। वैसे आप किस इवेंट में आए हैं? मैंने जवाब दे दिया है।’ वही पत्रकार ने अपने जवाब में कहा कि चूंकि सलमान से रोज रोज मिलना नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने इवेंट से अलग ये सवाल सलमान से किया था। उन्होंने ये भी कहा कि इवेंट से जुड़े सवाल बाकी पत्रकार पूछ ही चुके हैं। बाद में माहौल को थोड़ा सामान्य बनाने के लिए सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘जिस तरफ से यह सब सवाल आ रहे हैं, उस तरफ माइक प्लीज मत देना। इस सेक्शन को माइक के लिए ब्लॉक करो।’ इसके बाद वे हंसने लगे।

Salman Khan attended an event today and was questioned about Tanushree’s allegations. See what happened after my questions. #TanushreeDutta #NanaPatekar #SalmanKhan @rahulkanwal @sahiljoshii @PadmajaJoshi @kamleshsutar @gauravcsawant @swapniljourno @ashu3page @mausamii2u pic.twitter.com/tWRC0KHt6J

— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) September 27, 2018