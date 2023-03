Salman Khan: पत्रकार को धमकाने वाले केस में सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, मामला हुआ खारिज

Salman Khan: बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram