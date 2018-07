‘टाइगर जिंदा है’ और ‘रेस3’ के सुपरहिट होने के बाद अब सलमान खान अब्बास जफर के साथ मिलकर ‘भारत’ ला रहे हैं। हाल ही में सलमान खान ने इस फिल्म में कैटरीना कैफ के होने की भी जानकारी दी है। सलमान खान ने फिल्म में कैटरीना कैफ के होने की खबर को कन्फर्म करके हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- एक सुंदर और सुशील लड़की जिसका नाम है कैटरीना कैफ…स्वागत है आपका भारत की जिंदगी में।

इस फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में काफी जिज्ञासा का भाव है। कैटरीना के फैन्स के मन में तो इस खबर से ‘भारत’ के लिए और एक्साइटमेंट बढ़ गई है। वहीं अब सलमान के फैन्स के लिए भी इंटरनेट पर उनसे जुड़़ा खास अपडेट उन्हें एक्साइट कर रहा है। जी हां, दरअसल सलमान की ‘भारत’ के लुक वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि ये तस्वीरें सलमान की अपकमिंग फिल्म के सेट से है। इस फिल्म में सलमान का लुक कुछ इस तरह का होगा।

Most Loved Megastar @BeingSalmanKhan On The Sets of #Bharat #BharatEID2019 pic.twitter.com/Z98MQzvtk7

इन तस्वीरों में सलमान अपने फैन्स के साथ नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरों में सलमान दो अलग-अलग लड़कों के साथ हैं, वहीं तीसरी तस्वीर में सलमान खान अपनी एक नन्ही फैन के साथ दिखाई दे रहे हैं। सलमान की ये तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। हर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सलमान की ये तस्वीरें ही छाई हुई हैं। तस्वीर में सलमान खान सेवेंटीज (70s) के लुक में नजर आ रहे हैं। सलमान ने इस दौरान व्हाइट कलर की गांजी और व्हाइट पैंट पहनी हुई है। तस्वीर में सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज हैं-उनका हेयरस्टाइल। तस्वीर में सलमान के बाल माथे पर लटके हुए हैं।

. @BeingSalmanKhan took pics with Fans and Circus Artists at #Bharat sets..

So, we get to see a glimpse of one of this looks for #Bharat

A Period drama spanning over several decades.. pic.twitter.com/c5FTZuehoR

— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 31, 2018