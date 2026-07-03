सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने अदालत में सरेंडर करने की अनुमति मांगी है। उसने मुंबई की विशेष अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उसने कहा है कि वह निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के हित में इस मामले में आत्मसमर्पण करना चाहता है।

अनमोल, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

अनमोल कई हाई-प्रोफाइल मामलों में मोस्ट वॉन्टेड रहा है। इनमें सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग का मामला भी शामिल है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है।

विशेष मकोका (MCOCA) अदालत में दाखिल याचिका में अनमोल ने कहा कि वह स्वेच्छा से अदालत के समक्ष सरेंडर करना चाहता है ताकि चल रहे ट्रायल का सामना कर सके और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो सके। उसका कहना है कि वह फिलहाल एनआईए के एक अन्य मामले में पहले से ही कानूनी हिरासत में है, इसलिए अदालत के आदेश के बिना वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकता।

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याचिका में उसने कहा कि इस मामले में उसके सरेंडर को औपचारिक रूप से दर्ज करने और वर्चुअल या फिजिकल रिमांड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत के सामने उसकी मौजूदगी जरूरी है। इसके लिए उसने अदालत से अनुरोध किया है कि तिहाड़ जेल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए, ताकि उसे अदालत में पेश किया जा सके।

अनमोल ने अपनी याचिका में कहा, “इससे अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि इससे ट्रायल और कानूनी प्रक्रिया तेज होगी तथा कानून के दुरुपयोग की संभावना भी कम होगी।”

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याचिका में यह भी बताया गया है कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और उसकी गैरमौजूदगी में अब तक तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि 14 अप्रैल 2024 की सुबह बाइक सवार दो हमलावरों ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी। बाद में उनकी पहचान विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई।

इस मामले में विक्की गुप्ता, सागर पाल, सोनूकुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, एक अन्य आरोपी अनुज कुमार थापन ने पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई भी कथित आरोपी है। इस मामले से जुड़े आरोपी के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…