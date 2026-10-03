सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को लेकर लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म अब सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज हो सकती है। फिल्म को सरकार से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, फिल्म के रिलीज के लिए मेकर्स को भारी कीमत चुकानी पड़ी।

फिल्म में तमाम बदलाव किए गए, कई हिस्सों को दोबारा शूट किया गया। बताया जा रहा है कि मेकर्स को फिल्म की कहानी और भारत-चीन संघर्ष को दिखाने में कई अहम बदलाव करने पड़े हैं।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दी फिल्म को मंजूरी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म में किए गए बदलावों को देखने के बाद फिल्म के नए वर्जन को मंजूरी दे दी है। अब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेशन मिलने का इंतजार है।

सलमान की फिल्म मातृभूमि को मिली NOC

रिपोर्ट में बताया गया है कि मंत्रालय के अधिकारी फिल्म के नए वर्जन से खुश हैं, जिसके बाद फिल्म के लिए मेकर्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया गया। फिल्म के मूल वर्जन को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ आपत्तियां सामने आई थीं। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म में बदलाव किए और दोबारा शूटिंग भी की। बदले गए वर्जन में भारत-चीन संबंधों को पहले की तुलना में ज्यादा पॉजीटिव तरीके से पेश किए जाने की बात कही जा रही है।

भारत-चीन की झड़प पर आधारित फिल्म

सलमान खान की ये फिल्म गलवान घाटी की घटना पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म में भारत-चीन की झड़प को दिखाया जाएगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में किए बदलावों के बाद अब ये भारत-चीन की ये झड़प कैसी देखने मिलेगी।

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यानी कि अब मंत्रालय की मंजूरी के बाद फिल्म के सिनेमाघरों तक पहुंचने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। हालांकि, रिलीज से पहले CBFC सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी है। उम्मीद है कि फिल्म अगले एक महीने में रिलीज हो सकती है क्योंकि ये काफी लंबे समय से रिलीज के लिए रुकी हुई है।

कब होगी फिल्म ‘मातृभूमि’ रिलीज

इंडियन एक्सप्रेस में मौजूद सोर्स के मुताबिक, सलमान खान इस फिल्म को नवंबर में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि, अभी इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आखिरी फैसला CBFC सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।