बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान को मुंबई के बांद्रा में लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। सलमान खान, बहन अर्पिता और उनके पति अभिनेता आयुष शर्मा, अलवीरा और उनके पति अतुल अग्निहोत्री सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं।

आईसीयू में भर्ती हैं सलीम खान

PTI के मुताबिक, सलीम खान आईसीयू में हैं। एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया, “उन्हें (सलीम खान) आज 17 फरवरी की सुबह लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह आईसीयू में हैं।”

यह भी पढ़ें: फरवरी के तीसरे हफ्ते में ओटीटी पर मचेगा धमाल, ‘केनेडी’ से ‘द नाइट एजेंट 3’ तक इन फिल्मों और सीरीज को देखते हुए खत्म जाएगा वीकेंड

कौन हैं सलीम खान?

सलीम खान का जन्म 24 नवंबर, 1935 को इंदौर में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से की। इसके बाद धीरे-धीरे वह फिल्मों के प्रति आसक्त हो गए। तब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि वह अच्छे दिखते हैं, उन्हें एक्टर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बाद सलीम मुंबई आ गए और 1960 में आई फिल्म ‘बारात’ से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि, उन्हें जो पहचान मिली वह एक राइटर के तौर पर मिली।

सलीम खान ने लिखी इन फिल्मों की कहानी

बता दें कि बाद में सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ कई पॉपुलर हिंदी फिल्में लिखी। इसमें ‘शोले’, ‘हाथी मेरे साथी’, ‘जंजीर’, ‘मिस्टर इंडिया’, ‘दीवार’ और ‘त्रिशूल’ समेत कई फिल्मों का नाम शामिल है। इसके अलावा बीते साल एक्सेल एंटरटेनमेंट और सलमान खान फिल्म्स ने सलीम-जावेद पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की थी।

पांच बच्चों के पिता हैं सलीम खान

सलीम खान के परिवार की बात करें, तो उनकी फैमिली में स्क्रीनराइटर की दो पत्नियां सलमा और हेलेन, तीन बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान हैं। वहीं, सलीम खान के दो बेटियां अर्पिता और अलवीरा भी हैं।

जब सलीम खान ने लगाई सलमान खान को फटकार

स्मृति ईरानी ने एक बार एक इंटरव्यू में सलीम खान के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया था। जब वह उनसे मिली, तो स्क्रीनराइटर ने उन्हें फटकार लगाई थी। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।