पिछले हफ्ते अभिनेता सलमान खान अपने भाई सोहेल खान से मिलने रियलिटी शो ‘द अलायंस’ में पहुंचे थे। वहीं, शनिवार से शो के मेकर्स ने सलमान की एंट्री वाले प्रोमो जारी किए। नए प्रोमो में सलमान दूसरे रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ के होस्ट रितेश देशमुख पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते नजर आए। वह कहते हैं कि रितेश की नौकरी खतरे में है।

रितेश देशमुख को लेकर क्या बोले सलमान?

एपिसोड के प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान ‘अलायंस’ हेडक्वार्टर में एंट्री करते हैं और अपने छोटे भाई सोहेल खान को गले लगाते हैं। बातचीत के दौरान सोहेल कहते हैं कि आज मैं पूरी तरह घबरा गया था। वह अपने उस इमोशनल पल का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने स्टोर रूम के दरवाजे पर बार-बार लात मारी थी।

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बाद में प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट से पूछते हुए दिखते हैं कि क्या वे सोहेल को स्ट्रेस दे रहे हैं। एपिसोड के एक और क्लिप में सलमान कहते हैं कि मुझे लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है। हालांकि सलमान ने यह बात किस संदर्भ में कही, इसका खुलासा एपिसोड में होगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ‘लॉक अप 2’ या उसकी टीम पर इस तरह का तंज कसा गया हो।

दरअसल, पिछले हफ्ते ‘द ट्रेटर्स’ के ट्रेलर लॉन्च पर करण जौहर ने कहा, “प्राइम वीडियो के साथ हमारा रिश्ता बहुत शानदार है। जब हम उनके साथ ‘लॉक अप’ में जुड़ेंगे, तो हमेशा एक ‘अलायंस’ (Alliance) बनेगा।”

सोहेल के लिए मुश्किल भरा रहा हफ्ता

‘अलायंस’ में सोहेल खान के लिए यह हफ्ता मुश्किल भरा रहा। अपनी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के शो से बाहर होने के बाद एक्टर बीमार पड़ गए और टास्क में हिस्सा नहीं ले पाए। बाद में उन्हें शो से बाहर होने के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वे उस राउंड से बच निकले।

जल्द होने वाला है ‘अलायंस’ का फिनाले

बता दें कि ‘अलायंस’ अब अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच चुका है। शो का ग्रैंड फिनाले 7 अगस्त को होगा। खबरों के मुताबिक, अली गोनी, मिनी माथुर और नीति टेलर टॉप 3 फाइनलिस्ट बन चुके हैं।

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