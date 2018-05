प्रियंका और दिशा के बाद अब तब्बू भी नज़र आएंगी पीरियड ड्रामा फ़िल्म ‘भारत’ में

सलमान खान की फ़िल्म रेस 3 भले ही कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाली हो लेकिन उन्होंने अभी से अगली ईद की तैयारी कर ली है। सलमान खान अगले साल ईद पर फ़िल्म ‘भारत’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगे। इस फ़िल्म में दिशा पटानी और प्रियंका चोपड़ा नज़र आएंगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, फ़िल्म ‘भारत’ में तब्बू भी अदाकारी के जलवे बिखेरती नज़र आएंगी। ये फ़िल्म, 2014 में आई दक्षिण कोरियन फ़िल्म ओड टू माइ फ़ादर की रीमेक है। इस दक्षिण कोरियन फ़िल्म में एक आम इंसान की 1950 से लेकर मॉर्डन कोरियाई सोसाइटी तक की यात्रा को दिखाया गया था। इस फ़िल्म की शूटिंग, अबूधाबी, स्पेन, दिल्ली और पंजाब में होगी। फ़िल्म में दिशा पटानी एक ट्रेपेज़ आर्टिस्ट की भूमिका में होंगी। माना जा रहा है कि उनका रोल एक्टर राज कपूर के लिए ट्रिब्यूट होगा।

Finally it’s happening , so excited to work with you 🙂 lots of love @tublb 🙂 @Bharat_TheFilm @BeingSalmanKhan @priyankachopra @DishPatani @WhoSunilGrover pic.twitter.com/k1jNvRqglK

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) May 22, 2018