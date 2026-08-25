सलमान खान के लंबे समय से बॉडी डबल रहे परवेज काजी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह नयनतारा और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक बीमार हो गए थे। इसके बाद खबरें आईं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हालांकि, उनके मैनेजर पीयूष ने इन खबरों को गलत बताया है।

पीयूष ने इंडिया टुडे को बताया कि परवेज काजी को हार्ट अटैक नहीं आया था। उनकी तबीयत पहले घर पर खराब हुई थी, जिसके बाद वह जांच कराने गए। टेस्ट के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके दिल की मामूली सर्जरी हुई। अब उनकी हालत ठीक है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं।

पीयूष ने यह भी बताया कि इस मुश्किल समय में सलमान खान ने परवेज की काफी मदद की। उन्होंने खुद उनकी तबीयत का ध्यान रखा और अस्पताल में भी उनके साथ मौजूद रहे। पीयूष ने सलमान खान का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने बताया कि काजी की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही सलमान तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने इलाज समेत पूरी स्थिति की जिम्मेदारी खुद संभाली। पीयूष के मुताबिक, सलमान उनके साथ वहीं मौजूद थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि परवेज को सही इलाज और जरूरी देखभाल मिले। काजी के मैनेजर ने कहा कि सलमान ने जैसे ही उनकी तबीयत के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत मदद की, जिसके लिए परवेज उनके आभारी हैं।

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पीयूष ने कहा, “सलमान सर, परवेज सर को छोटे भाई की तरह मानते हैं और उन्होंने तुरंत मदद की।” उन्होंने आगे बताया कि परवेज अब बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है, जिसके बाद वह दोबारा काम पर लौट सकते हैं। उम्मीद है कि वह जल्द ही फिल्म के सेट पर वापस आएंगे।

कौन हैं परवेज काजी?

परवेज काजी कई सालों से सलमान खान के बॉडी डबल हैं। उन्होंने सलमान के साथ ‘प्रेम रतन धन पायो’, ‘सुल्तान’, ‘टाइगर जिंदा है’, ‘रेस 3’, ‘भारत’, ‘दबंग 3’ और ‘राधे’ जैसी फिल्मों में काम किया है।

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फिलहाल सलमान खान नयनतारा के साथ अपनी आगामी एक्शन फिल्म की मुंबई में करीब छह हफ्ते की शूटिंग में व्यस्त हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के एक्शन सीन तैयार करने के लिए कोरियाई एक्शन टीम भी काम कर रही है। फिल्म का अस्थायी नाम ‘मॉन्स्टर’ बताया जा रहा है। इसका निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।