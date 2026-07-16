दिग्गज एक्टर परेश रावल इस समय अपने एक इंटरव्यू के लिए काफी चर्चा में हैं। यहां उन्होंने सलमान खान की जमकर तारीफ की है। एक्टर का कहना है कि भाईजान किसी का नुकसान नहीं होने देते हैं। परेश रावल और सलमान खान ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। एक्टर ने सलमान खान के काम करने के तरीके और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों को रिवील किया है।

परेश रावल से जब पूछा गया कि क्या सलमान खान के साथ काम करना मुश्किल है, तो इस पर एक्टर ने साफ मना कर दिया। इसके साथ ही परेश रावल ने ये भी बताया कि कैसे सालों से सलमान के पिता सलीम खान उनके मार्गदर्शक रहे हैं।

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विक्की ललवानी के साथ बातचीत में एक्टर ने सलमान के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते हुए कहा कि सलमान खान ने कभी उनका कोई शूट कैंसिल नहीं किया। परेश रावल ने अपने जवाब में ये भी कहा, “अगर सलमान की वजह से कभी आपको नुकसान भी हो जाए, तो वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आपको उसका दोगुना फायदा मिले।”

“मेरे और उनके बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। उन्होंने मेरी किसी शूटिंग पर कभी देरी नहीं की। हमने साथ में ‘रेडी’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी फिल्मों में काम किया है। वह बेहद मिलनसार इंसान हैं और दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।” परेश रावल ने बताया

परेश रावल ने बताया कि सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार एक्टर के लिए काफी खास रहा है। एक्टर ने यहां सलीम खान के साथ अपनी दोस्ती पर बात करते हुए बताया कि उन्हें सलीम खान से करियर के बारे में क्या सलाह मिली थी। परेश रावल बताते है कि ‘उन्हें एक दिन किसी का फोन आया कि सलीम खान उनसे मिलना चाहते हैं। मैं सुबह करीब 11 बजे उनके घर पहुंचा।’

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‘सुबह 11:30 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक वह लगातार पूछते रहे कि क्या मैं चाय, कॉफी या कुछ खाना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे लंबी बातचीत की।’ परेश रावल के मुताबिक, सलीम खान ने फिल्म ‘अर्जुन’ में उनकी सधी हुई अदाकारी की खास तौर पर तारीफ की थी।

“उन्होंने मुझसे कहा, ‘मुझे अर्जुन में तुम्हारा किरदार निभाने का तरीका बहुत पसंद आया। तुमने जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने या दिखावटी अभिनय करने की कोशिश नहीं की। तुमने बहुत खूबसूरती से काम किया, जो कम ही देखने को मिलता है क्योंकि खलनायक के किरदार निभाने वाले कलाकार अक्सर जरूरत से ज्यादा ओवरएक्ट कर जाते हैं। तुम अपनी किसी खास अदा या मैनरिज्म के जाल में नहीं फंसे।’

इस बातचीत में परेश रावल सलमान के अलावा और भी कई मुद्दों पर बात करते दिखाई दिए। ‘हेरा फेरी 3’ कंट्रोवर्सी के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी।