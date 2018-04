After coming back to home.hat’s how he greeted fa #wesupportsalmankhan #tiger #beinghuman #salmankhan #bhaijaan #suhanaadeez #aadee #aadeez #dildiyangallan #karachi #pakistan #lollywood #bollywood #arijitsingh #armaanmalik #mumbai #delhi #aadeez @atifaslam #aadee #djchetas #shirleysetia #kareenakapoor #katrinakaif #deepikapadukone #salmankhan #aliabhat #sharadhakapoor #janhvikapoor #beauty #mumbai #maharashtra #delhi #indiancelebrity #gym #indianbeauty #bollywood #lollywood

A post shared by Atif aslam the voice of heart (@atifaslam.the.voice.of.heart) on Apr 7, 2018 at 9:08pm PDT