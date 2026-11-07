सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 20 ने जियोहॉटस्टार पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है। यह आंकड़ा शो की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को दिखाता है। इस नए रिकॉर्ड के साथ बिग बॉस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दर्शकों के बीच इस शो का क्रेज अभी भी बरकरार है।

रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर दर्शकों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। हर सीजन में घर के अंदर होने वाले झगड़े, दोस्ती, प्यार, टास्क और जबरदस्त ड्रामे की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों की बातचीत तक में होती है। लेकिन इस बार के सीजन ने लोकप्रियता के मामले में एक कमाल का आंकड़ा छू लिया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है।

सलमान खान ने काटा केक

बिग बॉस 20 के मेकर्स ने सलमान खान के साथ इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया। सलमान ने केक काटने के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट किया। यहां एक्टर के केक काटने के अंदाज ने भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोशल मीडिया पर इस पूरे जश्न के कई वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं।

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सिर्फ 60 दिनों में किया कमाल

बिग बॉस 20 ने महज 60 दिनों से कम वक्त में जियो हॉटस्टार पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम हासिल कर लिया है। इसके साथ ही यह फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे तेजी से इस आंकड़े तक पहुंचने वाला सीजन बन गया है। खास बात यह है कि यह रिकॉर्ड ऐसे वक्त में बना है, जब भारत में बिग बॉस फ्रेंचाइजी अपने 20 साल पूरे होने का जश्न मना रही है।

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भारत के बाहर भी बिग बॉस 20 का जलवा

हॉटस्टार के मुताबिक, इस सीजन को दर्शकों की ओर से 350 करोड़ से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले सीजन की तुलना में 71 फीसदी ज्यादा है। शो की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सीजन की शुरुआत से ही यह यूके, कनाडा और सिंगापुर में जियोहॉटस्टार के टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टाइटल्स में अपनी जगह बनाए हुए है।

वहीं, यूएई में भी बिग बॉस 20 का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। यहां यह लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्सप्ले पर नंबर 1 शो बना हुआ है और लॉन्च के बाद से लगातार टॉप 10 टाइटल्स में शामिल है।

बिग बॉस 20 का निर्माण एंडेमोल शाइन इंडिया द्वारा किया जाता है जिसके फाउंडर दीपक धर हैं।