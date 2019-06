Bharat के धमाकेदार ओपनिंग से खुश हैं Salman Khan, फिल्म में राष्ट्रगान पर कही यह बड़ी बात

Salman Khan, Bharat: सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म धमाकेदार कमाई कर चुकी है। सलमान की फिल्म पहले दिन में 43 करोड़ रुपए की बंपर कमाई कर चुकी है। ऐसे में सुपरस्टार सलमान खान ने अपने इसोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट शेयर किया है। ट्वीट में सलमान खान अपने सभी चाहने वालों को दिल से शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही सलमान खान ने ट्वीट में नेशनल एंथम को लेकर एक खास बात कही है।

सलमान अपने ट्वीट में कहते हैं- ‘बिग थैंक यू सभी को आपने मेरे करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मुझे दी। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड फील करने वाली बात ये है कि फिल्म के एक सीन के दौरान नेशनल एंथम आता है उसमें सारी ऑडियंस रिस्पेक्ट में खड़ी हो गई। इससे बड़ी और क्या बात होगी।’

Big thk u sabko fr giving sabse bada opening mere career ka par what made me the happiest & proudest is ki during a scene in my film jab national anthem is recited ev1 stood up as a mark of respect. There could be no bigger respect for our country than this… Jai Hind #Bharat

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 6, 2019