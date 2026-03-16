बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर फैंस लंबे समय से उत्साहित हैं। फिल्म अब नए नाम से रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम अब ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ होगा। मेकर्स ने फिल्म का नया दमदार पोस्टर रिलीज करते हुए नया पोस्टर जारी किया है।

नए पोस्टर में फिल्म का नया नाम तो दिखाया ही जाता है साथ ही फिल्म का जो टैग है- “May War Rest in Peace” (युद्ध को शांति मिले)। ये जंग के बीच एक संदेश जैसा भी लग रहा है।

यह फिल्म गलवान घाटी की ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है।

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​’मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के जरिए सलमान खान एक बार फिर से अपने फैंस के सामने आएंगे।

फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं।

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