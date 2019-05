Salman Khan: सलमान खान अपने फैन्स का खूब खयाल रखते हैं। ऐसे में कोई उन्हें फैन्स को सलमान के नाम पर बेवकूफ न बना सके इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट किया है। सलमान अपने ट्विट में एक तस्वीर शेयर करते हैं। तस्वीर में एक पोस्टर बना है जिसमें सलमान खान की बड़ी सी तस्वीर सीधे हाथ ही तरफ लगाई हुई गई है।

इस पोस्टर में नेहा कक्कड़, गुरु रंधावा जैसे तमाम बड़े स्टार्स की तस्वीरें लगाई गई हैं। यह पोस्टर एक इवेंट का है जिसे फर्जी तौर पर बनाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है- ‘बीईंग ह्यूमन फाउंडेशन प्रेजेंट्स’। इस पोस्टर पर सीधे तौर पर सलमान खान के फाउंडेशन का नाम इस्तेमाल किया गया है।

ऐसे में इस पोस्टर को लेकर सलमान खान खुद साफ कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गनाइज नहीं कराया है। ऐसे में फैन्स को जानकारी देते हुए एक्टर कहते हैं कि इस पोस्टर से उनका कोई तालुक नहीं है। सलमान ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा- ‘ना तो मैं और ना ही मेरा बीईंग ह्यूमन इस तरह के किसी भी इवेंट से जुड़ी है।’

Neither Being Human Foundation nor me are associated with this event in any way… pic.twitter.com/bwXdYYCaiO

