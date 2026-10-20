टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में गंभीर माहौल बना हुआ है। 18 अक्तूबर की शाम टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर जुहू इलाके में गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। साथ में ये भी कहा गया तो सलमान खान के साथ काम करेगा उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इसके बाद सलमान खान को पहली बार मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा के बीच देखा गया।

20 अक्तूबर की सुबह सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। इस बीच उनके साथ पहले से ज्यादा सुरक्षाकर्मी नजर आए। उनके आसपास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिक के जवान हाथ में बंदूकें लिए तैनात नजर आए।

कथित तौर पर सलमान खान के कारण ही बॉलीवुड की अन्य हस्तियों को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग निशाना बना रहा है। उनकी दुश्मनी सलमान खान से है और ये गैंग 2024 में सलमान के घर पर भी फायरिंग कर चुका है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह करीब 5 बजे दो बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई थीं।

इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से एक फेसबुक पोस्ट सामने आई थी, जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पोस्ट में सलमान खान को धमकी देते हुए कहा गया था कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके साथ ही इसे पहली और आखिरी चेतावनी भी बताया गया था।

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टाइगर के बाद सलमान खान को भी है खतरा

टाइगर के साथ हुई घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बढ़ाया गया है। जो ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान का नाम लेते हुए धमकी दी गई है। हालांकि मैसेज स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

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ऑडियो में कहा गया, “आज टाइगर श्रॉफ के साथ हुई घटना की जिम्मेदारी अनिल पंडित और हरमन संधू लेते हैं। हमने पहले फोन करके उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह नहीं समझा। इसलिए आज हमने उसे ठीक से समझा दिया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका होगा। इंतजार करो और देखते जाओ।”