Salman Khan Alia Bhatt Starrer Inshallah: सलमान खान और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म इंशाअल्लाह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें यह फिल्म साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज होनी थी लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी खुद सलमान खान ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी। सलमान खान ने ट्वीट किया-“संजय लीला भंसाली के साथ वाली फिल्म आगे बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ईद 2020 पर मिलूंगा…इंशाअल्लाह।” वहीं भंसाली प्रोडक्शन कंपनी ने भी इसके डिले की बात अपने ट्विटर हैंडल से दी है। हालांकि अभी तक यह बात साफ नहीं हो पाई है कि फिल्म की रिलीज डेट को क्यों आगे बढ़ा दी गई है।

मालूम हो सलमान के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपनी कोई ना कोई फिल्म रिलीज करते आएं हैं। इस साल की ईद पर सलमान की फिल्म ‘भारत’ रिलीज हुई थी जो काफी हिट रही थी। वहीं अगली ईद ( 2020) पर भी इंशाअल्लाह के रिलीज की योजना जिसको लेकर जून महीने में खबर भी आई थी। इस फिल्म के साथ संजय लीला भंसाली और सलमान खान करीब 13 साल बाद एक साथ काम करने जा रहे हैं।

The film with Sanjay Leela Bhansali is pushed but I will still see you all on Eid, 2020. Insha-Allah!!

August 25, 2019