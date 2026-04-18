बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा पहली बार एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की शूटिंग 18 अप्रैल 2026 से मुंबई में शुरू हो चुकी है। निर्माता दिल राजू के बैनर तले बन रही इस फिल्म को फिलहाल एसवीसी 63 के नाम से जाना जा रहा है और इसे एक बड़े एक्शन एंटरटेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है। मेकर्स की योजना इसे ईद 2027 पर रिलीज करने की है।

फिल्म की शूटिंग गोरेगांव के एसआरपीएफ ग्राउंड में शुरू हुई है और इसके लिए लंबा शेड्यूल तय किया गया है। खबरों के मुताबिक, टीम अगले तीन महीनों तक लगातार शूटिंग करेगी और कोशिश है कि अगस्त-सितंबर 2026 तक पूरी फिल्म का काम खत्म कर लिया जाए।

नयनतारा को हाल ही में शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में देखा गया था, जहां उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली। अब वह सलमान खान के साथ नई जोड़ी बनाकर दर्शकों के सामने आएंगी, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

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इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दी हैं। सलमान खान की यह फिल्म जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर होने वाली है। खास बात यह है कि शूटिंग की शुरुआत एक बड़े गाने से की जा रही है, जिसके लिए मुंबई में भव्य सेट तैयार किया गया है।

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फिल्म का पहला शेड्यूल अप्रैल से मई के बीच पूरा किया जाएगा, जिसके बाद बाकी हिस्सों की शूटिंग आगे बढ़ेगी। मेकर्स इस प्रोजेक्ट को सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज करने की तैयारी में हैं, ताकि देशभर के दर्शकों तक पहुंच बनाई जा सके। रिलीज की बात करें तो निर्माता इसे 2027 की ईद पर बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में उतारने की योजना बना रहे हैं।

, सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘मातृभूमि’ की तैयारियों में भी व्यस्त हैं, जबकि उनके शाहरुख खान के साथ ‘पठान वर्सेस टाइगर’ में नजर आने की भी चर्चा है।