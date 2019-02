Video: जब एक ही मग में कॉपी पीते नजर आए सलमान और कैटरीना, फैन्स ने कही ये मजेदार बात

View this post on Instagram

Salkat 😍💘😘 @beingsalmankhan 🌹💘 . . #love #respect #always❤ #salmanlover 😘 _ _ _ _ _ #salmankhan #beingsalmankhan #beingsalmanic #proudsalmaniac #manwithagoldenheart #bestpersonever #beinghuman #humanlife #mylifeline #kingofbollywood #sultanofbollywood #myking #bharat #kick2 #sabkajaan #loveuforever #sallu4ever #preityzinta #rahuldravid #gurmeetchoudhary #friends4life #foreversalmaniac #forever27 #loveu❤️