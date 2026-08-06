बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा अग्निहोत्री और सबंधित कंपनी स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों समेत अन्य को बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े धोखाधड़ी के एक कथित मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 5 अक्टूबर को पेश होने और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह पूरा मामला चंडीगढ़ के बिजनेसमैन अरुण गुप्ता की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने साल 2021 में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर अब सुनवाई चल रही है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि 2018 में बीइंग ह्यूमन ब्रांड के नाम पर ज्वेलरी शोरूम खुलवाने के दौरान उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इसमें उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ।

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3 करोड़ रुपये लगाकर खोला शोरूम

शिकायतकर्ता अरुण गुप्ता के अनुसार, वह कुछ साल पहले बिग बॉस के सेट पर सलमान खान से मिले थे। उस दौरान अभिनेता की तरफ से उन्हें मनीमाजरा में ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वैलरी शोरूम खोलने के लिए राजी किया गया। फिर शिकायतकर्ता ने अलवीरा खान के ब्रांड ‘बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी’ की फ्रेंजाइजी ली और 3 करोड़ रुपये लगाकर शोरूम खोल दिया और स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट भी किया था।

शिकायतकर्ता का कहना है कि कंपनी की सभी शर्तों का पालन किया गया और शोरूम तैयार करने पर ही करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा बीइंग ह्यूमन ब्रांड की ज्वेलरी भी स्टोर में रखी गई। हालांकि, शोरूम शुरू होने के बाद कंपनी ने जिस बिजनेस सपोर्ट का वादा किया था, वो नहीं दिया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी से जुड़े 6 लोगों ने उन्हें गलत भरोसा देकर शोरूम खुलवाया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जिस स्टोर से उन्हें बीइंग ह्यूमन ब्रांड की ज्वेलरी की सप्लाई होनी थी, वह फरवरी 2020 से बंद पड़ा है, जिसके कारण उन्हें कोई नया सामान नहीं मिल सका और कारोबार प्रभावित हो गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होने वाली है।

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