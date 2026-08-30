सलमान खान और सुभाष घई ने फिल्म ‘युवराज’ में साथ काम किया हैं। सालों बाद फिल्ममेकर ने सलमान खान से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि एक पार्टी में दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। बताया जाता है कि मामला इतना गंभीर हो गया कि सलमान खान के पिता सलीम खान को उनके बीच सुलह करानी पड़ी, जिसके लिए सलमान खान ने अपने पिता के कहने पर फिल्ममेकर से माफी भी मांगी थी।

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सुभाष घई-सलमान खान की पार्टी में हुई थी हाथापाई

बॉलीवुड में 90 और 2000 के दशक में सलमान खान से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। शुरूआती समय में मिला फेम और फैंस का प्यार उन पर खास दिखाई देता था। टाइम्स नाउ के साथ बात करते हुए फिल्ममेकर सुभाष घई बताते हैं कि साथ में काम करने से पहले सलमान खान और उनकी दोस्ती हुई थी। उन्होंने कहा, “हम एक पार्टी में थे, सलमान खान नशे में थे। वह कुछ गलत कह रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसा मत कहो। उन्हें शायद मुझसे कोई दिक्कत थी।”

सलीम खान ने मंगवाई थी बेटे से माफी

उन्होंने सीधा मुझसे पूछा कि “तुमने ऐसा-वैसा क्यों किया। मैंने कहा कि एक डायरेक्टर के तौर पर मेरा ये फैसला था। ये सुनकर वह मुझे गाली देने लगे, मैंने उनसे ऐसा ना करने के लिए कहा, वहां हमारी बहस हो गई।” फिल्ममेकर ने कहा कि बहस इतनी बढ़ गई कि सलीम खान को बीच-बचाव करना पड़ा और उन्होंने अपने बेटे के साथ मेरी बात करवाई।

सलमान खान ने घर आकर मांगी सुभाष घई से माफी

सुभाष घई ने बताया कि “अगले दिन सलीम साहब ने मुझे फोन किया और बताया कि सलमान ने अपनी मां को ये सब बता दिया था। मैंने उसे डांटा है।” उन्होंने सलमान को मुझसे माफी मांगने के लिए मेरे घर भेजा। और वह आए। उन्होंने बहुत तमीज से माफी मांगी, जिसके बाद मुझे उनसे लगाव हो गया क्योंकि वह अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। मैंने वह बात वहीं छोड़ दी। हम अक्सर एक-दूसरे से मिलते रहते थे। उसके बाद, हमने साथ में एक फिल्म भी की।”

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सलमान खान औप सुभाष घई

इसके बाद दोनों ने साथ में फिल्म युवराज की। इस बातचीत में सुभाष घई ने इंडस्ट्री से जुड़े कई किस्सों पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार सलमान खान के भाई उनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि “आप सलमान के साथ फिल्म क्यों बनाते, बाद में जब सुभाष को पता चला कि सलमान उनके साथ काम करने के लिए तैयार है तब मैंने एक कहानी लिखी। मेरा चैलेंज यह होता है कि मैं किसी एक्टर को ऐसा रोल दूं जो उसने पहले कभी न किया हो।”