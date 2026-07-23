नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े छात्र आंदोलन पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी बात रखते हुए इसे एक गंभीर मुद्दा बताया था, लेकिन अब एक्टर का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें वो और उनके पिता सलीम खान उनके लीक पेपर की मदद से परीक्षा पास करने का किस्सा साझा करते दिखाई दे रहे हैं।

कमाल बात ये है कि इस वीडियो में सलीम खान के साथ उनके तीनों बेटे नजर आ रहे हैं और सलमान खान भी इस बात पर हामी भरते दिखते हैं।

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भारत में नीट पेपर लीक के बाद छात्रों में बढ़ते आक्रोश ने एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद स्थिति इतनी बढ़ गई कि लाखों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए लाठी चार्ज तक किया।

छात्र आंदोलन पर बोले सलमान खान

इस पूरी घटना के ढेरों वीडियोज इंटरनेट पर देखने मिल रहे हैं। इसी बीच 22 जुलाई की रात एक्टर सलमान खान ने इस आंदोलन और छात्रों के हक पर बात करते हुए अपना रिएक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया था। जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि ‘पेपर लीक एक बेहद गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है।’

सलीम खान ने बताया सलमान का पेपर लीक किस्सा

सलमान के इस रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल होने लगा जिसमें उनके पिता सलीम खान अपना बच्चों से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हैं। ये वीडियो द कपिल शर्मा शो के एपिसोड का है, इसमें सलीम खान के साथ उनके तीनों बेटे (सलमान, सोहेल, अरबाज) नजर आ रहे हैं। सलीम खान वीडियो में कहते है कि ‘एक हमारे घर पर आदमी आता था, मैं काम में बिजी रहता था, मैं कभी शाम में आ जाऊं तो हर तरफ गणेश आया, गणेश आया। गणेश को चाय पिलाओ, गणेश सर को कुर्सी देना बैठने के लिए।’

Salman Khan today: "Paper leak is a very serious issue"



Salim Khan on Kapil's show: "Ganesh naam ke ladke ki sabse zyada izzat thi hamare ghar mein, kyoki PAPER LEAK hote the to woh Salman ko laake deta tha" 😭😭😭 https://t.co/yeXlInPJce pic.twitter.com/GubGJQid5j — Raj (@idfcwau) July 22, 2026

पेपर लीक से पास हुए सलमान खान?

‘मैंने सोचा ये गणेश कौन है, इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। मुझे लगा ये मुझे पता लगाना चाहिए कि मेरे घर में मुझसे ज्यादा एक आदमी को इज्जत मिलती है लेकिन कौन है ये आदमी? इसके बाद सलीम खान बताते है कि जब पेपर लीक होता था एक्जाम का वो इनको लाकर देता था।’

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इस पर सोहेल हंसते हुए कहते है कि ‘सब पोल खुल रही है आज’, जिसके जवाब में कपिल उनसे कहते हैं कि ‘सोहेल भाई आप तो बड़े शरारती थे।’ इसके जवाब में सलमान खान कहते है ‘वो पेपर मेरे लिए था, मेरा वाला था वो।’

वायरल हुआ सलमान का पुराना पेपर लीक वीडियो

कपिल शर्मा शो की ये वीडियो मजाक मस्ती के बीच सलमान और उनके भाईयों के बचपन का एक किस्सा साझा करने के बारे में हैं, जिसमें सभी लोग ये बात करते हुए जोर से हंसते दिखाई दे रहे हैं। इस समय एक्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वायरल हो रहा है।

इस क्लिप पर रिएक्शन देते हुए यूजर्स सलमान खान को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ‘दोगला’ बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उनका समर्थन करते हुए ये भी कह रहे हैं कि ‘नीट पेपर लीक और स्कूल के पेपर लीक में फर्क होता है।’