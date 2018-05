सलमान खान चिंकारा मामले में बरी हो चुके हैं। ये मामला एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पैसे और रसूख के बल पर भारत का एक स्टार सेलेब्रिटी कानून को बरगलाने में सफ़ल रहा है। इस मामले ने भले ही उन फ़िल्म निर्माताओं की नींद उड़ा दी थी जिन्होंने सलमान की फ़िल्मों पर पैसा लगाया हुआ था लेकिन सलमान तो आखिर सलमान है, वे इस मुद्दे को लेकर ज़रा भी विचलित नहीं थे और ये एक बार फिर फ़िल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान देखने को मिला। कई सितारों से सज़ी इस फ़िल्म का ट्रेलर कल ही लॉन्च हुआ है। इस फ़िल्म से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कॉर्डोनिटेर साफ कर चुके थे कि काले हिरण और कर्नाटक चु्नाव से जड़े सवाल रेस 3 के एक्टर्स से न पूछे जाएं। लेकिन इसके बावजूद एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सलमान ने कहा – ” क्या आपको लगा था कि मैं हमेशा के लिए जेल के अंदर रहने वाला हूं? और जब पत्रकार ने इसका जवाब नहीं में दिया तो सलमान ने कहा – धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके लिए परेशान था।

लेकिन सोशल मी़डिया सलमान के इस उत्तर से इंप्रेस नहीं दिखे और कई लोगों ने सलमान के इस जवाब पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

एक शख़्स ने ट्वीटर पर लिखा – ठीक ही तो कह रहे हैं सलमान, हमारे देश में कोई कुछ भी कर निकलने की क्षमता रखता है.’ एक और शख़्स ने कहा कि हम पैसे की ताकत को जानते हैं.. जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, पुलिस और न्याय उसके हाथों बिक जाएगा’

ट्वीटर पर लोगों ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी –

Oh yeah!! In our Country one can get away with anything!!!

