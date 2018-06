सलमान और आमिर खान का वो दुर्लभ इंटरव्यू, जब दोनों एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे

सलमान खान और आमिर खान आज ग्लोबल सुपरस्टार्स बन चुके हैं और आज इन दोनों ही कलाकारों की फीस इतनी ज़्यादा है कि बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी इन दोनों एक्टर्स को साथ लेने की हिमाकत नहीं करता लेकिन एक वो दौर भी था जब ये दोनों खान एक फिल्म में नज़र आए थे और आज ये फिल्म एक अद्भुत कल्ट बन चुकी है। 1994 में रिलीज़ हुई अंदाज अपना अपना यूं तो अपने रिलीज़ होने के बाद फ्लॉप करार दी गई थी लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, लोगों की इस फिल्म में दिलचस्पी बढ़ती गई और आज इस फिल्म को कई मूवी फैंस के बीच कल्ट स्टेटस हासिल है।

अंदाज अपना अपना इसलिए भी काफी खास है क्योंकि इस फिल्म में सलमान और आमिर आऊट एंड आउट कॉमेडी रोल में थे। सलमान और आमिर की कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके अलावा तेजा, क्राइम मास्टर गोगो और भल्ला के किरदारों को भला कौन भूला सकता है। हाल ही में आमिर और सलमान के दो इंटरव्यू वायरल हुए जिसमें ये दोनों एक्टर्स अंदाज़ अपना अपना के बारे में बातें करते दिखाई दिए।

In a 1992 interview, Salman Khan is talking about his then-upcoming movie ‘Andaz Apna Apna’. He asserted that it would be the funniest movie ever made in Bollywood. How Prophetic! Also talks about how the press has already trashed the film.

