खान तिकड़ी (शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान) के लिए कमाई के लिहाज से 2018 ठीक नहीं रहा क्योंकि इनमें से कोई भी कलाकार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फेहरिस्त में शीर्ष चार में भी शामिल नहीं हो सका। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रैकर रमेश वाला के मुताबिक 2018 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘संजू’ रही। दूसरे नंबर पर फिल्म ‘पद्मावत’, तीसरे पर ‘सिंबा’ और चौथे नंबर पर ‘2.0’ रही। रणबीर कपूर की संजू ने बॉक्स ऑफिस पर 342.53 करोड़ रुपये की कमाई की। दूसरे नंबर पर पदमावत ने 302.15 करोड़ रुपये कमाए। सिंबा ने अब तक 190.64 करोड़ रुपये की कमाई की। सलमान खान की ‘रेस3’ को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया और फिल्म ने 166.40 करोड़ रुपये की कमाई की। आमिर खान की ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ बॉक्स ऑफिस पर 151.19 करोड़ रुपये ही कमा सकी। शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ जोकि अभी सिनेमा में देखी जा रही है, उसकी हालत और पतली है। फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े पर भी पहुंचती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक फिल्म ने 88.85 करोड़ रुपये कमाए हैं।

तीनों खानों ने ईद, दिवाली और क्रिस्मस जैसी छुट्टियों पर फिल्में रिलीज कीं लेकिन उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। पिछली बार जब तीनों खान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फेहरिस्त में नदारद रहे थे तब वह वर्ष 2006 था। तब रितिक रोशन की ‘धूम 2’ ने सबसे ज्यादा 81 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। संजय दत्त और अरशद वारसी की ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ ने दूसरे नंबर पर 75 करोड़ रुपये की कमाई की थी और रितिक रोशन की ‘कृष’ ने 72 करोड़ रुपये कमाए थे।

2018 – Not a good year for the 3 #Khans in #Bollywood

After a long time, none of Top 4 movies feature a #Khan

1. #Sanju

2. #Padmaavat

3. #Simmba

4. #2Point0

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 7, 2019