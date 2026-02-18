मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। जबसे लेखक के आईसीयू में भर्ती होने की खबर आई है फैंस और परिवार दोनों ही चिंतित हैं। सलमान खान भी अस्पताल पहुंचे और वो बहुत भावुक नजर आए।

सलमान खान अपने परिवार के काफी करीब हैं और उनके पिता संग रिश्ते के किस्से अक्सर मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान खान ने अपने पिता से 6 महीने तक बात नहीं की थी।

क्यों नहीं हुई सलमान की शादी?

एक पुराने इंटरव्यू में सलीम खान ने बताया था कि सलमान खान अक्सर उन अभिनेत्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। साथ काम करते-करते नजदीकियां बढ़ती हैं और रिश्ता आगे बढ़ जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब शादी की बात होती है।

सलीम के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली अधिकतर महिलाएं अपने करियर को लेकर महत्वाकांक्षी होती हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं है। वहीं सलमान एक ऐसी जीवनसंगिनी चाहते हैं जो घर और बच्चों को प्राथमिकता दे, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां ने परिवार को संभाला।

सलीम ने कहा था कि सलमान अपनी पार्टनर में अपनी मां की छवि खोजते हैं- कोई जो बच्चों को स्कूल छोड़े, उनके लिए नाश्ता बनाए, पढ़ाई में मदद करे और घर संभाले। लेकिन एक कामकाजी अभिनेत्री के लिए यह सब पूरी तरह निभा पाना आसान नहीं होता। यही सोच का टकराव उनकी शादी में रुकावट बन जाता है।

सलमान से छह महीने तक नाराज थे सलीम खान

सलीम खान ने एक और बातचीत में बताया था कि वे अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता रखना चाहते थे, क्योंकि उनका खुद का बचपन काफी सख्त माहौल में बीता था।

हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने सबसे ज्यादा डांट सलमान को लगाई है, क्योंकि वह सबसे बड़े बेटे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ जब किसी बात से नाराज होकर उन्होंने सलमान से करीब छह महीने तक बात नहीं की। अगर उन्हें लगता कि सलमान ने कुछ गलत किया है, तो वे चुप्पी साध लेते थे। बाद में सलमान खुद आकर माफी मांगते थे।

पिता की दूसरी शादी से टूटा था सलमान खान का दिल

एक दुर्लभ इंटरव्यू में सलमान ने स्वीकार किया था कि जब उनके पिता ने जब वेटरन अभिनेत्री हेलेन से दूसरी शादी की थी तब उन्हें गहरा दुख हुआ था। उनकी मां सलमा खान उस दौरान बहुत ज्यादा तकलीफ में थीं और वो अपनी मां को दुखी नहीं देख पाते थे।

उन्होंने खुद को “ममा बॉय” बताते हुए कहा था कि मां के चेहरे की उदासी उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी।

परिवार के साथ रहती थीं सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड

सलीम खान के पिता के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया है कि वो सलमान खान के घर में रहा करती थीं और सलीम खान को वो पिता जैसा मानती थीं। यहां पढ़ें पूरी खबर।