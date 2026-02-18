बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान को मंगलवार सुबह मुंबई के Lilavati Hospital में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। अस्पताल ने बयान जारी करते हुए बताया है कि उनकी हालत स्थिर और डॉक्टर उन पर नजर रख रहे हैं। परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए फिलहाल ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। अस्पताल ने कहा है कि अगला बुलेटिन परिजनों की सहमति से जारी किया जाएगा।

सोमी अली ने सोशल मीडिया पर शेयर की सलीम खान से जुड़ी यादें

सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड और पाकिस्तानी-अमेरिकी अभिनेत्री सोमी अली ने सोशल मीडिया पर सलमान खान के पिता सलीम खान के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सलीम खान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर उनका दिल बैठ गया। सोमी ने उन्हें महान लेखक कहा है और बताया है कि वे उनके लिए “पिता समान” हैं।

सोमी ने लिखा कि दुनिया के लिए वे ऐसे दिग्गज लेखक हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की छवि गढ़ी और शोले जैसी कालजयी फिल्म दी। लेकिन उनके लिए वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने उन्हें घर में बेटी की तरह अपनाया। 1990 के दशक में जब वह सलमान खान को डेट कर रही थीं, तब वह मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलिम खान के परिवार के साथ रहती थीं।

खूब जमी थी जावेद अख्तर संग सलीम खान की जोड़ी

सलीम खान ने अपने लेखन साथी जावेद अख्तर के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। दोनों ने मिलकर 1970 के दशक में “एंग्री यंग मैन” की छवि को मजबूत किया और निर्देशक रमेश सिप्पी की 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले लिखी। बाद में सलीम और जावेद ने अपने रास्ते अलग कर लिए।

सोमी अली ने अपने पोस्ट में सलीम खान की सोच और इंसानियत की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा कि उनके घर में सभी धर्मों का सम्मान होता था और उन्होंने सिखाया कि ईश्वर किसी एक मत या विचारधारा से बड़ा है। कहानी कहने में सच्चाई को सबसे अहम मानना भी उन्होंने उन्हीं से सीखा।

सोमी अली और सलमान खान का रिश्ता

गौरतलब है कि सोमी अली और सलमान खान का रिश्ता 1991 से 1999 तक चला। बाद में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान सलमान का नाम अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से जुड़ा। हालांकि रिश्ता खत्म होने के बाद सोमी ने सलमान के व्यवहार पर सवाल उठाए, लेकिन उनके माता-पिता के प्रति हमेशा सम्मान जताया।

सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद परिवार के कई सदस्य उनसे मिलने पहुंचे। इनमें सलमान खान, अरबाज खान, अलवीरा अग्निहोत्री, अतुल अग्निहोत्री, आयुष शर्मा, हेलेन सहित अन्य लोग शामिल रहे। जावेद अख्तर भी अपने पुराने सहयोगी का हालचाल लेने पहुंचे। अभिनेत्री अमृता राव भी अस्पताल पहुंचीं।

सलीम खान ने बदला था हिंदी सिनेमा का रुख

सलीम खान ने हिंदी सिनेमा को नया आकार दिया था, बॉलीवुड में सलीम खान क्या योगदान है, यहां पढ़ें।