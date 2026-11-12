बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान ने अपने माता-पिता सलीम खान और सलमा खान की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान अपनी पत्नी सलमा का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। माता-पिता के बीच प्यार और अपनापन दिखाने वाली इस तस्वीर ने फैंस का दिल जीत लिया है।

इसके साथ ही सोहेल ने भावुक अंदाज में अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उनका जन्म सलीम और सलमा खान के बेटे के रूप में हुआ।

तस्वीर शेयर करते हुए सोहेल खान ने भावुक कैप्शन में लिखा, ‘दुनिया में कोई भी बच्चा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकता।’ उनके इस पोस्ट पर परिवार के सदस्यों और फैंस का भी प्यार देखने को मिला। वहीं, सोहेल की भाभी और अरबाज खान की पत्नी शूरा खान ने भी इस पोस्ट पर रिएक्सन देते हुए कमेंट सेक्शन में दिल वाला इमोजी शेयर किया।

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सलीम खान और सलमा खान की ये तस्वीर काफी शानदार है। सलीम खान ने सलमा खान का हाथ थामा हुआ है और वह साथ में प्यारे तरीके से तस्वीर क्लिक कराते दिखाई दिए। सलमान खान, सोहेल खान समेत उनके सभी बच्चे अक्सर अपने माता पिता के लिए प्यार जताते नजर आते हैं। हाल ही में बिग बॉस 20 के स्टेज पर सलमान खान भी अपने पिता का पुराना गाना सुनकर काफी भावुक दिखाई दिए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

रियलिटी शो ‘अलायंस’ में साथी कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान सोहेल ने अपने पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत को लेकर भावुक खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि वे अपने पिता को खो भी सकते हैं, तो यह सुनकर वह खुद को संभाल नहीं पाए थे और फूट-फूटकर रोने लगे थे।

बता दें कि इसी साल फरवरी में सलीम खान को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।