Salim Khan News LIVE Update: मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सलमान खान के पिता को मंगलवार की सुबह अस्पताल लाया गया, माइनर ब्रेन हैमरेज के बाद उनकी डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी की गई और सेफ्टी के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

अस्पताल की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि सलीम खान को मंगलावर की सुबह 8.30 बजे हैमरेज के बाद अस्पताल लाया गया।

अस्पताल के डॉ. जलील पारकर ने कहा, “उनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है और अब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।”

सलमान खान और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल जाते नजर आए। संजय दत्त और जावेद अख्तर भी सलीम को देखने अस्पताल पहुंचे।

सलीम खान हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे मशहूर और प्रभावशाली स्क्रीनराइटर्स में से एक हैं। सलीम-जावेद की जोड़ी ने 1970-80 में हिंदी सिनेमा में कई यादगार और शानदार फिल्में लिखीं और बॉलीवुड का रुख बदल दिया।

सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘ज़ंजीर’ और ‘त्रिशूल’ जैसी बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी है।

Live Updates