साजिद खान पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, बिकिनी में फोटो मांगते थे, जबरदस्ती किस करते थे

बॉलीवुड के मसाला फिल्मों के निर्देशक साजिद खान पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। फिल्म हमशक्लस में उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर रही एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने अपने एक लंबे लेख में साजिद पर कई आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि बॉलीवुड में MeToo कैंपेन के बाद कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और अपने साथ हुई उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में बात कर रही हैं। सलोनी चोपड़ा ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने 2011 का वाकया याद करते हुए बताया है कि जब वे साजिद खान को इंटरव्यू देने गई थीं तो उन्होंने उनसे ऐसे सवाल पूछ जिसे सुनकर वो हैरान रह गईं थी। सलोनी ने एक लेख में लिखा कि साजिद ने इंटरव्यू में पूछा था कि क्या मुझे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया है? क्या मैंने ब्रेस्ट जॉब कराई है?

बेहद ओछे सवालों का सामना करने के बाद भी सलोनी वहां से नहीं गई क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में जॉब चाहिए था। सलोनी ने कहा कि साजिद खान ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वे उन्हें किसी भी समय फोन कर देते थे और प्रोफेशनलिज़्म का बहाना देते हुए उन्हें प्रताड़ित करते थे। वो मुझसे भी बिकिनी में फोटो मांगते थे और कहते थे कि मैं देखना चाहता हूं कि तुममें एक्ट्रेस वाली बात है भी या नहीं। कई बार उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम सेक्सी नहीं हो और बॉलीवुड में तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये काफी समय तक चलता रहा लेकिन लगातार कई घटनाओं का सामना करने के बाद उन्होंने आखिरकार साजिद से अलग होने का फैसला किया था। सलोनी ने ये भी लिखा कि मीटू कैंपेन से उन्हें हिम्मत मिली है और सात साल पहले अपने साथ हुई घटना को अगर वे आज नहीं लिखती तो शायद फिर कभी नही लिख पाती।

I finally decided to share my story with you. Writing this was like re-living all that horrible past I’d chosen to let go of, but I knew if I don’t today, I may never. So here’s #metoo #MetooIndia https://t.co/brouTYIBC7

इसके अलावा रेचेल व्हाइट नाम की एक्ट्रेस ने भी साजिद पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास करती हूं सलोनी। मुझे मेरी एजेन्सी ने साजिद खान से मिलने के लिए भेजा था क्योंकि वे हमशक्लस के लिए कास्टिंग कर रहे थे। जैसे ही मेरी एजेन्सी ने मुझे इस बारे में बताया तो साजिद ने मुझे अगले 5 मिनट में फोन कर दिया और कहा कि मीटिंग उनके घर के अंदर होगी।

I believe you @redheadchopra I was sent by my agency then to meet Sajid Khan during Humshakals. Right after my agency told me about the meeting Sajid called me within the next 5 mins and said the meeting would be at his house opp iskon Juhu.

