दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी हिंदी फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत और चर्चित कहानियों में गिनी जाती है। जहां उम्र का बड़ा फासला भी उनके रिश्ते की मजबूती को कम नहीं कर पाया। सायरा, दिलीप को बेइंतहा चाहती थीं। उन्होंने खुद बताया था कि जब भी दिलीप नाराज होते थे तो वो उन्हें खुद मनाया करती थीं, हालांकि दिलीप कुमार ने उनसे कभी माफी नहीं मांगी।

दोनों का एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सायरा से किसी ने सवाल किया कि जब दिलीप कुमार गुस्सा करके ठीक हो जाते हैं तो क्या वो मनाते हैं या सायरा को उन्हें मनाना पड़ता है। इस पर सायरा ने कहा, “आपको नहीं पता, वो पठान हैं?”

इसके बाद सायरा ने कहा, “माजरत करते-करते (माफी मांगते हुए) 25 साल गुजर गए हैं, मुझे याद नहीं कि इन्होंने कभी भी सॉरी कहा हो।”

सायरा बानो के बचपन का प्यार थे दिलीप कुमार

सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थीं। वह कई बार कह चुकी हैं कि उन्होंने कम उम्र में ही तय कर लिया था कि अगर शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। 1960 के दशक में जब दोनों की मुलाकात हुई, तब दिलीप कुमार इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और सायरा एक उभरती हुई अभिनेत्री। धीरे-धीरे यह मुलाकातें दोस्ती और फिर प्यार में बदल गईं।

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22 साल का अंतर, लेकिन मजबूत रिश्ता

1966 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा बानो सिर्फ 22 साल की। इस बड़े एज गैप को लेकर काफी चर्चा और आलोचना भी हुई, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को सम्मान और समझदारी से निभाया।

करियर और साथ

शादी के बाद भी सायरा बानो ने फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने करियर से ज्यादा ध्यान दिलीप कुमार और परिवार पर दिया। दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम भी किया, जिससे उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आई।

मुश्किल दौर और मजबूती

हर रिश्ते की तरह इनके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आए। एक समय दिलीप कुमार के निजी जीवन को लेकर विवाद भी हुए, लेकिन सायरा बानो ने हर मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता गया।

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आखिरी समय तक सायरा ने दिया साथ

दिलीप कुमार का निधन 2021 में हुआ, जिसके बाद सायरा बानो ने कई बार कहा कि वह उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे और उनके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। सायरा बानो आज भी उनकी यादों को संजोए रखती हैं और अक्सर उनके बारे में भावुक होकर बात करती हैं। सायरा इंस्टाग्राम पर भी दिलीप कुमार से जुड़ी यादें साझा करती रहती हैं। दोनों की मोहब्बत के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…