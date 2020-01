Saif Ali Khan, Tanhaji: सैफ अली खान इस वक्त Tanhaji की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म जल्द ही 170 करोड़ कमाने की तैयारी कर रही है। इस बीच सैफ अली खान का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। सैफ इस वायरल वीडियो में कहते दिखे -‘मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट था। ब्रिटिश जब आए तब ये हुआ।’ अपने इस स्टेटमेंट के लिए सोशल मीडिया पर सैफ अली खान खूब ट्रोल हो रहे हैं।

इस वीडियो में सैफ पहले कहते हैं- ‘मुझे नहीं लगता कि यह कोई हिस्ट्री है। न ही भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत अस्तित्व में आया।’ सोशल मीडिया पर इस वीडियो के खूब फैलने से ट्विटर पर कमेंट की बाढ़ सी आ गई है। इतना ही नहीं तैमूर का नाम भी सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगा। इस बीच कुछ लोग सैफ को हिदायत देते दिखे कि सोच समझ कर बोलो। तो किसी ने कहा- सक्सेस का नशा चढ़ गया है क्या। किसी ने कहा- ‘जाओ पहले जाकर हिस्ट्री पढ़ों, तब समझ आएगा।’

सैफ का पूरा स्टेटमेंट था- तानाजी पर पॉलिटिक्स को लेकर किसी वजह से मैंने स्टैंड नहीं लिया। शायद अगली बार मैं लूं। मैं इस फिल्म में अपने रोल को करने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था। क्योंकि ये रोल बहुत डिलीशियज था। लेकिन जब लोग कहते हैं कि ये एक हिस्ट्री है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई हिस्ट्री है। मैं जानता हूं कि हिस्ट्री क्या है।’

“There was no concept of India till British came”

When your student gives a duffer answer but teacher gives full marks. No wonder this stupid Film Critic refused to review #TheTashkentFiles and now is unhappy with the success of @ajaydevgn’s #Tanhaji pic.twitter.com/QmoYh2lQfK

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 19, 2020