तैमूर को अपनी जायदाद का वारिस नहीं बना पाएंगे सैफ, 5000 करोड़ की है प्रॉपर्टी

Happy birthday to Saif Ali Khan. Thank you for giving us your little fur ball of a son Taimur 😂🙈❣️ . . . Tap on @caesarsaladltd to see more! . . . #caesarfinds #kareenaandtaimur #taimuralikhanpataudi #taimuralikhan #kareenakapoorkhan #kareenakapoor #saifalikhan #saraalikhan #taimuralikhan #veerediwedding #sonamkapoor #karishmakapoor #ranbirkapoor #aliabhatt #priyankachopra #shahrukhkhan #janhvikapoor #katrinakaif #aishwaryarai #kritisanon #dishapatani #aliabhattfc #instapic #instagood #followforfollowback

A post shared by Caesar Salad (@caesarsaladltd) on Aug 15, 2018 at 9:16pm PDT