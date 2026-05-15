अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म ‘परिणीता’ में शेखर का रोल पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि निर्माता विधु विनोद चोपड़ा को लगता था कि सैफ ने जिंदगी में उतना दर्द या असफलता नहीं देखी है, जो इस किरदार के लिए जरूरी थी।

SHOWSHA को दिए इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि विधु विनोद चोपड़ा ने उनसे कहा था कि वह किसी दूसरे अभिनेता को कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके करियर में संघर्ष रहा था और वही दर्द उसे इस रोल के लिए ज्यादा उपयुक्त बनाता है। इस पर सैफ ने मजाक में जवाब दिया, ‘क्या किसी रोल को पाने के लिए असफल होना जरूरी है?’

सैफ ने आगे बताया कि निर्माता उन्हें एक ‘रोम-कॉम’ अभिनेता की छवि में देखते थे और उन्हें नहीं लगता था कि वह शेखर जैसे गंभीर और भावनात्मक किरदार को निभा पाएंगे। हालांकि, सैफ ने उन्हें मौका देने के लिए मनाया।

बाद में विद्हु विनोद चोपड़ा ने भी माना कि सैफ उनके लिए एक ‘सरप्राइज’ साबित हुए। उन्होंने कहा था कि सैफ पहले किसी दूसरे रोल के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वह शेखर का किरदार निभा सकते हैं। शूटिंग के रशेज देखने के बाद चोपड़ा सैफ के अभिनय से काफी प्रभावित हुए।

सैफ आज भी ‘परिणीता’ में अपने काम को बेहद खास मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह किरदार उनके लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यह उनके सामान्य रोमांटिक किरदारों से बिल्कुल अलग था। फिल्म में विद्या बालन और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।

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