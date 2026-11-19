इन दिनों आए दिन हिंदी सिनेमा जगत के अलग-अलग सितारों को धमकी मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। अब खबर मिली है सैफ अली खान को भी धमकी मिली है। आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि सैफ को कथित तौर पर जीशान अख्तर की ओर से धमकी मिली है। जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी है। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि धमकी वास्तव में जीशान ने दी है या फिर किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल कर ऐसा किया है।

इसकी जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस गंभीरता से जांच में लग गई है। पुलिस धमकी देने वाले की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धमकी के पीछे जीशान अख्तर का हाथ है या कोई शख्स उसका नाम लेकर ऐसा कर रहा है।

अमिताब बच्चन को भी मिली थी धमकी

कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के नाम पर भी सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल हो रहा था। जो कथित तौर पर कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम का था। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने बिग बी को पिछले कुछ दिनों से मिल रही धमकियों के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गोल्डी के पोस्ट में लिखा था कि वो उसी के साथी थे और उनकी गिरफ्तारी से उसकी योजना पर कोई असर नहीं पड़ा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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इन अभिनेताओं को भी मिली धमकी

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इससे पहले अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी धमकियां मिली थीं। उस मामले में पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वह आईआईटी से पढ़ाई कर चुका है। आरोप था कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके अभिनेताओं को धमकियां दी थीं।

हालांकि, पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वैभव मिश्रा का किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं था। फिलहाल सैफ अली खान को मिली ताजा धमकी की जांच जारी है और पुलिस इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने में जुटी है।