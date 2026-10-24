सैफ अली खान को बॉलीवुड में एक्टिंग के अलावा अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाना जाता है। इन दिनों गोवर्धन देसी घी को लेकर एक्टर काफी चर्चा में हैं। अब उन्हें वह घी फाइनली मिल गया है। सैफ ‘हैवान’ के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने दो साल तक देसी घी की सप्लाई जीतकर खूब सुर्खियां बटोरीं थी।

एक्टर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ ता। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में सैफ ने मजाकिया अंदाज में शिकायत की कि उन्हें अब तक न तो दो साल का घी मिला है और न ही उनकी जीती हुई रकम का चेक।

सैफ कई मौकों पर बार-बार गोवर्धन देसी घी ना मिलने की बात कहते हुए दिखाई दिए। ब्रांड को उनकी बात इतनी पसंद आ गई कि उन्हें 2 साल के देसी घी सप्लाई के साथ एक एड भी मिल गया। उन्होंने अपने फनी अंदाज में गोवर्धन देसी घी का ब्रांड प्रमोशन किया, जिसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

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सैफ को घी के साथ मिला ब्रांड एड

सैफ ने एक फनी वीडियो शेयर किया जो एक इंस्टा लाइव जैसा था। वीडियो में वह कहते हैं कि अब उनसे कोई भी देसी घी के बारे में बात नहीं करेगा। उन्हें कोई और बात करनी है। लेकिन बार बार फैंस उनसे इसी बारे में सवाल करते हैं और उनके बैकग्राउंड में कुछ लोग घी ले जाते हुए दिखाई देते हैं।

वीडियो के एड में सैफ ने गोवर्धन देसी घी की खासियतें बताईं और साथ ही ये भी बताया कि फाइनली उन्हें उनका घी मिल गया है। अब उनसे ये सवाल कोई नहीं करेगा।

फेक अकाउंट से रहते इंस्टाग्राम पर एक्टिव

सैफ अली खान कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम से जुड़े हैं। इंस्टाग्राम पर आने के लिए कपिल शर्मा शो में उन्होंने बताया था कि वह पहले एक फेक अकाउंट से इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते थे। सैफ सिर्फ अपनी पत्नी करीना कपूर खान को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं।

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कहां से शुरू हुई पूरी बात

सितंबर के आखिर में सैफ अली खान और अक्षय कुमार अपनी फिल्म ‘हैवान’ के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो ‘केबीसी 18’ में पहुंचे थे। शो में 10वें सवाल का सही जवाब देने पर दो साल तक गोवर्धन देसी घी मिलने की बात सुनकर सैफ खुशी से उछल पड़े थे।

उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और फैंस ने उन्हें ‘गलत दौर में पैदा हुआ Gen Z’ तक कह दिया। फैंस को सैफ का ह्यूमर काफी पसंद आता है।