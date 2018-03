बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर आएंगे सैफ अली खान, बेटे इब्राहिम ने शेयर किया सबूत!

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर आने जा रहे हैं। उनके बेटे इब्राहिम अली खान पटौती ने यह खबर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उजागर की है। सैफ के इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजरनेम @saifakpataudi होगा। अकाउंट के साथ एक कैप्शन भी जोड़ा गया है जिसमें लिखा है कि “Saif Ali Khan Official on Instagram. Will make my Instagram handle public on 1/3/2017( March 1).” यानि सैफ अली खान का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट। इसे मैं 1 मार्च 2017 को सार्वजनिक रूप से शुरू कर दूंगा। यह बेशक सैफ अली खान के फैन्स के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। क्योंकि अब आपको अपने फेवरेट फिल्म स्टार की लेटेस्ट तस्वीरों के लिए इंटरनेट पर यहां वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सैफ खुद अपनी तस्वीरें आधिकारिक रूप से सभी के लिए पोस्ट कर पाएंगे।

बता दें कि सैफ अली खान जब निर्माता-निर्देशक करण जौहर होस्टेड शो “कॉफी विद करण” पर पहुंचे थे तो उनके सोशल मीडिया पर नहीं होने को लेकर उनकी सैफ से अच्छी खासी बहस हुई थी (गंभीर बहस नहीं)। वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ बहुत जल्द फिल्म रंगून में कंगना रनौत और शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगे। शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान स्टारर रंगून 24 फरवरी को रिलीज हो रही है। इससे पहले इस फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस स्क्रीनिंग के बाद सभी सेलेब्स से फिल्म की तारीफ सुनने को मिल रही है। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही है।

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने फिल्म को एक लिरिकल ट्रिप बताया। साथ ही विशाल भारद्वाज को हॉलीवुड मैटीरियल बताया। एक्टर सुनील शेट्टी ने लिखा, विशाल भारद्वाज की तरफ से एक और मास्टरपीस, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस और जादूई सिनेमैटोग्राफी। आगे शाहिद की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, नवाब मलिक तुम शानदार रहे। बता दें कि रंगून में शाहिद के किरदार का नाम नवाब मलिक होता है। प्रसून जोशी ने भी फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस की तारीफ की। अपूर्व असरानी ने लिखा, रंगून में हॉट शाहिद, बिल्कुल नए सैफ और ब्रिलियंट कंगना रनौत हैं। इससे पहले करीना कपूर भी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुई थीं। उनका कहना था कि वह उम्मीद करती हैं कि यह फिल्म साल की बेस्ट फिल्मों में से एक होगी।

