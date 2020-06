तैमूर संग मरीन ड्राइव पहुंचे थे सैफ-करीना, बगैर मास्क के देख पुलिस ने दी चेतावनी

सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और बेटे तैमूर को लेकर मरीन ड्राइव पर समंदर किनारे घूमने निकले तो पुलिस ने उन्हें टोक दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर करीना कपूर और सैफ अली खान के मरीन ड्राइव पर सैर-सपाटा करने के वीडियो और फोटोज़ तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिसमें सैफ अपने बेटे तैमूर को कंधे पर बैठाकर घूमते नज़र आ रहे हैं। उसी वक्त वहां एक पुलिस वाला आता है और सैफ-करीना को बच्चे को बाहर ना लाने की चेतावनी देता है। हालांकि इस वीडियो में छोटे नवाब सैफ और करीना ने तो मास्क पहन रखा है लेकिन तैमूर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले के कहते ही सैफ-करीना फौरन मरीन ड्राइव से रवाना हो जाते हैं।

.@MumbaiPolice pls take strict action against Saif ali khan & Kareena Kapoor for violating lockdown rules.@CMOMaharashtra @OfficeofUT pic.twitter.com/RluvAaNC1m

— Pritish Thakare (@iPritishThakare) June 7, 2020