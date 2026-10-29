निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ विदेश में धूम मचा रही है। 27 अक्टूबर को इस फिल्म का प्रीमियर अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था। इस इवेंट में पिक्चर के लीड सितारे रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश छाए रहे। तीनों के लुक्स को पसंद किया गया। साथ ही उन्होंने फिल्म को लेकर बात की।

इंटरनेशनल मीडिया से भारत के इस महाकाव्य के बारे में बात करते हुए साई पल्लवी ने कुछ ऐसा बोल दिया, जिससे इंटरनेट पर हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। रेड कारपेट पर फिल्म को लेकर बात करते हुए साई पल्लवी ने बताया कि उनकी पिक्चर में कैसे ऑडियंस को भारतीय संस्कृति से अवगत करवाया जाता है।

साई पल्लवी ने क्या कहा?

हालांकि रावण पर उनका किया कमेंट यूजर्स की नजर में आ गया। साई पल्लवी ने कहा, ‘एक तरह से धर्मग्रंथ को देखा जाए तो आपको समझ आएगा कि आपके अंदर क्या अच्छा और बुरा है। और आप वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। क्योंकि रावण पूरी तरह खराब नहीं था। और यह जरूरी है कि हम अपने अंदर के रावण को पहचानें, और चीजों को वक्त के साथ बदले।’

Sai Pallavi at #RamayanaPart1 LA premiere :



"Ravana is not all bad"👀



"It's important that we spot ravana in us and we make changes over time"



Controversial take 🫠 pic.twitter.com/qyYDlT7R9x — MR. SP (@Lonely_Prabhhh) October 28, 2026

साई पल्लवी की यह बात वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर उन्हें मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। कुछ यूजर्स साई पल्लवी के चुने शब्दों पर आपत्ति जता रहे हैं, तो कुछ उनकी बात को सही से समझने के लिए कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘रावण इतना बुरा भी नहीं था। अपने अंदर के रावण को पहचान कर बदलना जरूरी। विवादित बात कह दी।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘एक महिला अपने किडनैपर की तारीफ कर रही है।’ एक और ने लिखा, ‘ऐसी बातें करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे विवाद और नकारात्मकता बढ़ती है।’

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“It’s important that we spot the Ravana in us, and make changes over time.”



She then shared a candid laugh about Part 2 releasing next year: “No, I haven’t started filming yet!”



At the International Red Carpet of Ramayana: Rise of a Legend’s world premiere in David Geffen… pic.twitter.com/j7x6A8SNMh — SaiPallaviCanvas™ (@pallavicanvas) October 28, 2026

फैंस दे रहे एक्ट्रेस का पक्ष

वहीं कुछ फैंस ने साई पल्लवी का साथ देते हुए ट्वीट किए हैं। एक फैन ने लिखा, ‘लोगों किसी भी चीज को विवाद में बदल देते हैं। वो साफ तौर पर रावण की तुलना आपके अंदर के राक्षस से कर रही हैं, जो सबके अंदर होता है और जिसे हमें हराना चाहिए।’ दूसरे ने लिखा, ”इतना बुरा नहीं था’ का मतलब है कि एक इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। ये मेरे ख्याल से विवादित बात नहीं है।’

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‘रामायण’ फिल्म की बात करें तो इसे दो भागों में बनाया गया है। इसका पहला भाग ‘रामायण पार्ट 1’, 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगा। इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 के मौके पर आएगा। पहली फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी , यश, अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, शीबा चड्ढा समेत अन्य कलाकार नजर आने वाले हैं। इसका निर्देशन नितेश तिवारी और निर्माण नमित मल्होत्रा ने प्राइम फोकस स्टूडियो तले किया है।