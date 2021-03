दिग्गज राइटर-डायरेक्टर सागर सरहदी ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबे समय से बीमार होने के करण सोमवार को उनका निधन हो गया है। ऐसे में बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर समेत तमाम सेलेब्स ने सागर सरहदी के निधन पर शोक जताया।

खबर है कि तबीयत बिगड़ने के बाद सागर सरहदी को एक कार्डिएक केयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्हें पहले से दिल से संबंधित परेशानियां थीं। साल 2018 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सागर सरहदी की मौक पर दुख प्रकट करते हुए जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा- सागर सरहदी, एक महान थिएटर और फिल्लम राइटर जिन्होंने कभी कभी लिखी। नूरी और बाजार डायरेक्ट की। अब हमारे बीच नहीं रहे।

तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी सागर सरहदी को अपनी एक कविता के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा-“तुमने छोड़ा शहर, धूप दुबली हुई पीलिया हो गया है अमलतास को…!” इस कविता के साथ कुमार विश्वास ने लिखा- अंतिम प्रणाम गीत-कुल ज्येष्ठ कुमार शिव जी को! ऐसे अनूठे बिम्ब,ऐसा लरजता शिल्प,ऐसे कमनीय स्वर में,अब कौन सुनाएगा ?कोटा के किनारे लहराती चंबल का प्रेमिल अंतरा महाकाल के परम राग-सागर में लय हुआ! विदा प्रिय गीतकार

Sagar Sarhadi a veteran theater and film writer who wrote films like Kabhi kabhi , Noori and directed Baazaar has passed away . My heart felt condolences to the late bachelor’s nephew Ramesh Talwar .

