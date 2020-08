Sadak 2, Mahesh Bhatt: आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही सबसे ज्यादा डिसलाइक होने के लिए पॉपुलर हो गया है। वहीं फिल्म को लेकर एक और विवाद सामने आ रहा है। अब एक पाकिस्तानी म्यूजीशियन ने दावा किया है कि फिल्म के ट्रेलर में सुनाई दे रहे गाने की धुन उसकी है। उनके मुताबिक महेश भट्ट के फिल्म ट्रेलर में सुनाई दे रहा गाना चोरी का है और वो उन्होंने कंपोज किया था।

पाकिस्तानी कंपोजर शेजान सलीम (Shezan Saleem) ने ट्वीट कर दावा किया है- ‘अब हम इसका क्या करें? पाकिस्तान में मैंने जो गाना प्रोड्यूस किया वह कॉपी कर लिया गया। ये साल 2011 में लॉन्च किया गया था। प्लीज इस बारे में बात करो दोस्तों।’ शेजान ने अपने इस ट्वीट में फॉक्स स्टार हिंदी को भी टैग किया गया।

शेजान सलीम को Jo-G नाम से भी पुकारा जाता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर महेश भट्ट के फिल्म ट्रेलर को देख फॉक्स स्टार हिंदी को टैग करते हुए इस बारे में लोगों को जानकारी दी। साल 2011 में उन्होंने इस म्यूजिक कंपोजिशन को बनाया था- ‘रब्बा हो’। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें महेश भट्ट और उनके म्यूजिक ट्रैक के बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं।

@foxstarhindi

What do we do about this. Copied from a song that I produced in Pakistan and launched in 2011.

Let's talk guys. pic.twitter.com/BtKAHzPYMI

— Shezan Saleem a.k.a JO-G (@ssaleemofficial) August 12, 2020