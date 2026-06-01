सिनेमा की दुनिया में हर साल हजारों फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, तो कुछ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सालों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई फिल्मों का अंत खुशी के बजाय दर्द, बिछड़न, त्याग या मौत के साथ होता है। फिर भी दर्शक उन्हें बार-बार याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और उन्हें अपनी पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं।

आमतौर पर माना जाता है कि लोग खुशियां देखना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि कहानी के अंत में हीरो जीत जाए, प्रेमी-प्रेमिका मिल जाएं और सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। सिनेमा के इतिहास में कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनका अंत दुखद था, फिर भी वे दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहीं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक Sad Ending दर्शकों के मन में इतनी गहराई से बस जाती है? इसका जवाब मनोविज्ञान, भावनाओं और इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है।

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भावनाएं बनाती हैं यादों को मजबूत

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानी दिमाग सामान्य घटनाओं की तुलना में भावनात्मक घटनाओं को ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। जब हम किसी फिल्म को देखते हैं और उसके किरदारों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो उनका दर्द, संघर्ष और खुशी हमें अपनी लगने लगती है।

यदि फिल्म का अंत दुखद होता है, तो वह भावना हमारे अंदर लंबे समय तक बनी रहती है। यही वजह है कि कई साल बाद भी लोग किसी ट्रैजिक फिल्म के आखिरी सीन, डायलॉग या किरदार को याद रखते हैं। इसके विपरीत, कई बार हैप्पी एंडिंग वाली फिल्में मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन समय के साथ उनकी यादें फीकी पड़ जाती हैं।

दुख इंसान को खुद के करीब ले जाता है

खुशी अच्छी लगती है, लेकिन दुख अक्सर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई फिल्म किसी किरदार के दर्द, नुकसान या संघर्ष को दिखाती है, तो दर्शक अनजाने में अपने जीवन के अनुभवों से उसकी तुलना करने लगते हैं। शायद किसी को अपना खोया हुआ प्यार याद आ जाए, किसी को परिवार से जुड़ी कोई घटना या जीवन का कोई मुश्किल दौर।

यही व्यक्तिगत जुड़ाव फिल्म को सिर्फ मनोरंजन नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक भावनात्मक अनुभव बना देता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि कोई फिल्म उन्हें महसूस हुई। यह महसूस करना ही उस फिल्म को यादगार बनाता है।

सोशल मीडिया और चर्चा भी बढ़ाती है यादगारपन

आज के दौर में किसी फिल्म की लोकप्रियता सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहती। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के अंत, उसके संदेश और किरदारों पर चर्चा करते हैं। सैड एंडिंग वाली फिल्में अक्सर बहस का विषय बन जाती हैं।

लोग अपने-अपने नजरिए से कहानी को समझते हैं और उसके अर्थ निकालते हैं। यह चर्चा फिल्म को लंबे समय तक यादगार बनाए रखती है। यानी दुखद अंत सिर्फ भावनात्मक असर ही नहीं छोड़ता, बल्कि दर्शकों के बीच संवाद भी पैदा करता है।

क्या हैप्पी एंडिंग वाली फिल्में यादगार नहीं होतीं?

ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई हैप्पी एंडिंग वाली फिल्में भी इतिहास में अमर हुई हैं। लेकिन अंतर यह है कि हैप्पी एंडिंग दर्शकों को संतुष्टि देती है, जबकि सैड एंडिंग उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। संतुष्टि एक सुखद भावना है, लेकिन सोच और भावनात्मक संघर्ष अक्सर ज्यादा समय तक याद रहते हैं। इसलिए ट्रैजिक फिल्में कई बार दर्शकों के मन में गहरी जगह बना लेती हैं।

असल में किसी फिल्म की यादगार बनने की असली वजह उसका अंत नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रभाव होता है। यदि कहानी मजबूत हो और किरदारों से जुड़ाव बने, तो कोई भी फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बना सकती है।

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