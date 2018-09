Netflix Sacred Games Season 2: नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ का दूसरा सीजन दर्शकों के सामने जल्द ही आने वाला है। इसके चलते इस सीरीज के दूसरे भाग का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में पहले की कहानी का एक क्विक रीकैप है। टीजर देख कर पता चलता है कि एक बार फिर से गायकोंडे की खतरनाक एंट्री होने वाली है। सीरीज के इस टीजर में गायतोंडे का ही जिक्र किया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि वह भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक डायलॉग में कहा जाता है- ‘भगवान को मानते हो? 25 दिन बचे हैं बचा लेना अपने शहर को..। ’25 दिन में क्या होने वाला है..’ गायतोंडे आने वाला है। सर्वशक्तिशाली एक लौता भगवान। इस बार तो भगवान खुद को भी नहीं बचा सकता।’

नेट फ्लिक्स में प्रस्तुत की जाने वाली इस सीरीज का पहला सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया था। पहली सीरीज में हर एक्टर के किरदार को काफी सराहा गया था। हर एक्टर की परफॉर्मेंस में गजब का दम था। ऐसे में एक्टर्स के अभिनय को भी खूब सराहना मिली थी। वहीं सेक्रेड गेम्स बोल्डनेस के मामले में भी सबसे आगे रहा। इस सीरीज के कलाकार जतिन ‘सेक्रेड गेम्स’ से पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन इस ‘सेक्रेड गेम्स’ सीरीज के जरिए उन्हें एक खास पहचान मिली।

The worst is yet to come. Sacred Games will be back for Season 2. pic.twitter.com/lSBIzQR2b9

— Netflix India (@NetflixIndia) September 21, 2018